Toekomst Sagan bij Bora onzeker na komst Politt

Met de komst van de Duitse wielrenner Nils Politt naar Bora-hansgrohe is de toekomst van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan bij de Duitse ploeg onzeker. “We gaan dat aan het einde van dit wielerjaar bekijken. Sagan is een van de duurste wielrenners die er is”, zei teambaas Ralph Denk in de Kölner Stadt-Anzeiger. Het contract van de Slowaak loopt nog één jaar door.

De 26-jarige Politt geldt als een specialist voor de klassiekers, net als Sagan. Vorig jaar eindigde Politt, die een contract voor drie jaar heeft ondertekend, als tweede achter de Belg Philippe Gilbert in Parijs-Roubaix. Met de Duitser Maximilian Schachmann, die zijn contract met vier jaar verlengde, heeft Bora nog een sterke renner voor de eendaagse koersen. Met de komst van Sagan verzekerde de Duitse ploeg zich in 2017 van veel overwinningen en publiciteit, maar de Slowaak geldt ook als een van de grootverdieners in het peloton.

Politt reed de afgelopen jaren voor Katoesja en Israel Start-Up Nation.