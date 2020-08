Twee coronabesmettingen vlak voor herstart Formule E

De Formule E hervat het seizoen niet zonder haperingen. Vlak voor de herstart van het WK voor elektrische sportauto’s in Berlijn hebben twee betrokkenen positief getest op corona. De raceklasse maakte geen namen bekend, maar teambaas Dilbagh Gill van het Indiase Mahindra Racing bevestigde dat hij een van de twee was.

De Formule E hervat woensdag het seizoen met liefst zes races in negen dagen tijd op het circuit dat is aangelegd op de voormalige luchthaven Tempelhof. Twee Nederlandse coureurs zijn actief in de raceklasse, Nyck de Vries (Mercedes) en Robin Frijns (Virgin). Zij behoorden tot de 1421 personen die maandag zijn getest op het virus.

Publiek is vanwege de coronapandemie niet welkom op Tempelhof, waar de organisatie drie verschillende circuits heeft uitgezet om voor enige afwisseling te zorgen.