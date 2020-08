Wereldkampioen Márquez mist ook MotoGP-race Tsjechië

Motorracer Marc Márquez mist komend weekeinde ook de Grote Prijs van Tsjechië in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen neemt de tijd om te herstellen van de tweede operatie aan zijn gebroken rechterarm. De Duitse testrijder Stefan Bradl zal de plek van Márquez innemen bij het fabrieksteam van Honda.

Márquez brak zijn bovenarm bij een crash in de eerste race van dit seizoen in het Spaanse Jerez. Bij een operatie werd een titaniumplaat ingebracht. De Spanjaard wilde desondanks starten in de tweede race, vorig weekeinde eveneens in Jerez. Hij kreeg toestemming van de artsen en zat ook even op zijn Honda, maar besloot zelf dat hij nog niet in staat was te racen.

Afgelopen maandag onderging hij een tweede ingreep, omdat de titaniumplaat was verschoven. Hij moet twee dagen in het ziekenhuis in Barcelona verblijven. Márquez besloot dit keer niet voor een supersnelle rentree te gaan, maar neemt de tijd voor herstel.

Bradl heeft genoeg ervaring in de MotoGP. De Duitser reed in 2016 zijn laatste volledige seizoen en had de voorgaande twee seizoenen al enkele optredens als vervanger.