Franse wielrenner Démare wint Milaan – Turijn

Wielrenner Arnaud Démare heeft Milaan – Turijn op zijn naam geschreven. De Fransman van Groupama-FDJ was na bijna 200 kilometer de snelste in een massasprint.

Demaré beloonde het goede werk van zijn ploeg, die hem perfect lanceerde voor de laatste meters. De Australiër Caleb Ewan eindigde als tweede, vlak voor de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma, die zaterdag al Strade Bianche won. De Nederlander Danny van Poppel werd vijfde.

Demaré eindigde vorige week al tweemaal als tweede in de Ronde van Burgos. De Nederlander Ramon Sinkeldam was een van de ploeggenoten die hem vlak voor de finish in stelling bracht.

De 101e editie van de Italiaanse semiklassieker kende een ander parcours dan de afgelopen jaren. De organisatoren schrapten de dubbele klim naar de basiliek van Superga. Zo kregen de sprinters een kans en konden de andere renners wat ritme opdoen voor de hoog aangeschreven klassieker Milaan – San Remo, die voor komende zaterdag op de agenda is gezet.

Demaré en Van Aert lijken klaar voor Milaan – San Remo. Van der Poel liet zich niet zien op weg naar Turijn. De Nederlander kondigde voor de start al aan dat hij niet voor de dagzege ging strijden. Hij is afgelopen zaterdag diep gegaan tijdens Strade Bianche en wil met goede benen aan de start verschijnen voor Milaan – San Remo. Van der Poel finishte als dertiende.

Het peloton werd 8 kilometer voor de finish opgeschrikt door een grote valpartij. De Belg Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step) leek een van de voornaamste slachtoffers. Hij greep naar zijn linkerschouder. Gevreesd wordt voor een gebroken sleutelbeen.