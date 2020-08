Groenewegen wint door valpartij ontsierde sprint in Polen

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma was de snelste in de massasprint, waarbij hijzelf én zijn landgenoot Fabio Jakobsen ten val kwamen.

In zijn poging Groenewegen te passeren week Nederlands kampioen Jakobsen uit, waarbij hij slechts enkele meters voor de finish dwars door de reclameborden vloog. Mogelijk hebben beide renners bij de crash blessures opgelopen. Groenewegen kwam vallend over de ‘meet’.

De Fransman Marc Sarreau werd tweede, voor de Sloveen Luka Mezgec.

Lange tijd was het peloton op jacht naar vier vluchters, onder wie de 23-jarige Nederlander Julius van den Berg (EF Pro Cycling).

“Een vreselijk valpartij, we hopen dat het goed gaat met iedereen”, reageerde Jumbo-Visma. De ploeg zei in afwachting te zijn van meer informatie en een bevestiging van de uitslag. Deceunick-Quickstep meldde: “Fabio wordt nu behandeld door de artsen. Meer informatie hebben we nog niet.” Volgens onbevestigde berichten was Jakobsen wel bij bewustzijn. De podiumceremonie zou al zijn afgelast.

De rit ging van Chorzóv naar Katowice over 195,8 kilometer. De Ronde van Polen is de eerste WorldTour-etappekoers sinds half maart het peloton wegens de coronacrisis werd onderbroken.

Vooraf was er een herdenking aan de Belgische renner Bjorg Lambrecht, die precies een jaar geleden overleed na een valpartij in de Ronde van Polen.