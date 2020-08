Wielrenner Groenewegen gediskwalificeerd, Jakobsen ritwinaar

Wielrenner Dylan Groenewegen is zijn eerste plaats in de eerste etappe van de Ronde van Polen al weer kwijt. De jury wees de Nederlandse sprinter aan als schuldige van een zware valpartij en diskwalificeerde hem. Achter zijn naam staat in de uitslag inmiddels diskwalificatie. Landgenoot Fabio Jakobsen, een van de grootste slachtoffers van de crash, werd aangewezen als winnaar.

Groenewegen week vlak voor de ‘meet’ af van zijn lijn, waardoor landgenoot Fabio Jakobsen dwars door de reclameborden vloog. Groenewegen zelf kwam vallend over de finish. Beide renners raakten geblesseerd, hoe ze er aan toe zijn is nog onduidelijk. Inmiddels zijn tenminste drie andere betrokken renners voor onderzoek naar een ziekenhuis.

De actie van Groenewegen lokte woedende reacties uit in en rond het peloton.