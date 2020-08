‘Alleen wedstrijd voor eliterenners in marathon Londen’

De marathon van Londen op 4 oktober wordt een race voor alleen een selecte groep toptatleten. Ze rennen niet over het gebruikelijke parcours door de hoofdstad, maar een aantal rondes door een van de Londense parken. Voor de tienduizenden recreanten is dit jaar geen plaats, meldden Britse media. De organisatie moet het nieuws nog bevestigen.

Londen, een van de grootste stadsmarathons ter wereld, was door de uitbraak van het coronavirus al verplaatst van april naar oktober. De organisatie hield lang hoop er een massaal evenement van te kunnen maken, maar dat blijkt toch niet mogelijk.

Het is nog steeds wel de bedoeling dat Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele met elkaar gaan duelleren in de marathon van Londen. Eerstgenoemde Keniaan is houder van het officiƫle wereldrecord (2.01.39) en liep vorig jaar als eerste mens de 42,195 kilometer onder de 2 uur. Hij won de klassieker in Londen al vier keer. De Ethiopiƫr Bekele, meervoudig olympisch- en wereldkampioen op 5000 en 10.000 meter, miste vorig jaar oktober in Berlijn het record van Kipchoge op twee seconden (2.01.41).