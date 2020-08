Blijlevens: renners nemen meer risico in onzekere tijden

Voormalig topsprinter Jeroen Blijlevens denkt niet dat massale valpartijen zoals in de Ronde van Polen zijn te voorkomen. “Wielrennen is een gevaarlijke sport. Je kunt het parcours nog zo veilig mogelijk maken, aan valpartijen valt niet te ontkomen”, zegt de winnaar van etappes in alle drie de grote ronden over de horrorcrash in de massaspurt in Katowice, waarbij Fabio Jakobsen levensgevaarlijk gewond raakte.

Blijlevens vermoedt dat het korte seizoen dat is overgebleven na de lange coronaonderbreking van invloed is op het gedrag van de renners. “Er zijn veel onzekerheden; ploegen staan door de crisis op omvallen, renners weten niet of ze volgend jaar nog een contract hebben en het is door de opleving van het virus ook nog maar de vraag of alle wedstrijden op de kalender doorgaan. Het maakt dat de renners heel gemotiveerd zijn, zich willen laten gelden en ook meer risico nemen. Elke wedstrijd lijkt wel een WK.”

De beelden van de crash met Dylan Groenewegen en Jakobsen deden ook Blijlevens huiveren. “Ik denk dat de gevolgen zo ernstig waren door de hekken langs de kant en niet zozeer door de snelheid waarmee de renners op de finish afstormden. Die hekken stonden anders opgesteld dan we gewend zijn. Ik heb ook nog nooit hekken zo door de lucht zien vliegen. Alsof het luciferdoosjes waren.”

De aankomst in Katowice liep licht af, waardoor het tempo van de sprintende massa nog hoger lag dan anders. “De renners klagen al jaren dat die aankomst gevaarlijk is. Daar moet je niet achteraf over beginnen. Dan moet je vooraf besluiten om niet te starten”, aldus de huidige ploegleider van het vrouwentaem CCC-Liv.

Jean-Paul van Poppel, ook een oud-sprinter met negen etappezeges in de Tour de France op zijn naam, beaamt de lezing van Blijlevens. “Ik heb beelden van bovenaf gezien van die crash en je ziet dat die laatste rij hekken voor de finish niet vast staat, de hekken zijn niet aan elkaar gekoppeld. Zou dat wel zo zijn geweest, dan had Jakobsen binnen de boarding gebleven en kunnen doorschuiven langs het hek”, analyseert hij. “Dan kun je nog wat breken, maar is het lang niet zo ernstig als nu. Deze val was afgrijselijk.”

De internationale wielrenunie UCI doet er niks aan, meent Van Poppel. “Organisaties zijn vrij om de hekken te kiezen. Ik zag bij Milaan-Turijn de laatste honderden meters dat de hekken ook heel gevaarlijk schuin stonden. In de Ronde van Luxemburg was er vorig jaar ook een zware valpartij doordat de hekken verkeerd stonden. Bij de EK in Alkmaar vorig jaar was ik wedstrijdleider en daar kwam een functionaris van de Europese federatie streng controleren. Hij was pas tevreden toen alles goed stond.”