Bottas ook volgend jaar bij Mercedes in Formule 1

Het begeerde tweede zitje bij Formule 1-team Mercedes is voor volgend jaar niet meer vacant. De succesvolle renstal heeft besloten het aflopende contract van de Fin Valtteri Bottas met een jaar te verlengen, meldde teambaas Toto Wolff. Het betekent dat Bottas in 2021 weer de teamgenoot is van zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

“Valtteri is een harde werker, recht door zee en hij heeft met iedereen in het team een goede relatie”, aldus Wolff. “Hij heeft ook een goede band met zijn ploegmaat Lewis en dat is niet vanzelfsprekend als een team twee coureurs heeft die voor de wereldtitel strijden.”

De 30-jarige Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes; hij nam de plek over van Nico Rosberg, die na het behalen van zijn wereldtitel in 2016 onverwacht besloot zijn carrière te beëindigen. Bottas boekte tot nog toe acht grandprixzeges. Hij won dit jaar de openingsrace van het door de coronacrisis verlate seizoen in Oostenrijk en staat na vier races tweede in het kampioenschap, achter Hamilton.

“Al sinds ik als kind verliefd werd op de Formule 1 jaag ik mijn droom na en dat is ooit wereldkampioen worden. Ik vecht dit jaar voor de titel en door bij Mercedes te blijven, heb ik de grootste kans dat ik volgend jaar ook weer meedoe voor de titel.”

Komende weekeinde is de vijfde race van het seizoen, de 70th Anniversary Grand Prix op het circuit van Silverstone in Engeland.