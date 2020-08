Groenewegen vindt het verschrikkelijk en denkt constant aan Fabio

Dylan Groenewegen heeft via social media voor het eerst gereageerd op de crash van woensdag, waarbij landgenoot Fabio Jakobsen door toedoen van Groenewegen zwaargewond raakte.

“Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant”, schrijft Groenewegen (27) op Twitter.

Tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen week Groenewegen van zijn lijn bij de massasprint, waardoor Jakobsen over de hekwerken vloog en zwaargewond raakte. Jakobsen heeft afgelopen nacht een operatie van vijf uur ondergaan en is buiten levensgevaar.

Groenewegen werd gediskwalificeerd.