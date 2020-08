Jakobsen blijft nog in kunstmatige coma na zware operatie

De artsen houden Fabio Jakobsen nog wat langer in een kunstmatige coma. De Nederlandse wielrenner, die zwaargewond raakte na een angstwekkende val in de Ronde van Polen, zou eigenlijk donderdag al wakker worden gemaakt, maar dat wordt nu op zijn vroegst vrijdag. Dat meldde een woordvoerder van het ziekenhuis in Katowice volgens het Poolse persbureau PAP.

“We proberen stap voor stap de patiĆ«nt uit zijn kunstmatige coma te halen. Dat zal vermoedelijk vrijdagmorgen gebeuren. Dan is ook meer over zijn gezondheidstoestand te melden”, aldus de woordvoerder. Jakobsen onderging in de nacht van woensdag op donderdag een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht. Hij ligt op de intensive care en zijn toestand is stabiel.