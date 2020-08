Oud-sprinter McEwen haalt uit naar wielerunie UCI

Voormalig topsprinter Robbie McEwen heeft uitgehaald naar de UCI, de internationale wielerunie. Volgens de 48-jarige Australiër schortte er nogal wat aan de veiligheidsnormen in Katowice. In Polen raakte de Nederlandse renner Fabio Jakobsen zwaargewond na een ongeval met landgenoot Dylan Groenewegen.

“De actie van Groenewegen was er een zoals die veelvuldig wordt begaan door sprinters. Toch is de diskwalificatie terecht”, schrijft McEwen op Twitter. “Maar de manier waarop de hekwerken waren opgezet voldeed niet aan de norm en de veiligheidseisen.”

Om er cynisch aan toe te voegen: “Kun je je niet beter bezighouden met de veiligheidsnormen voor de finish in plaats van het meten van de hoogte van de sokken?”

McEwen beëindigde zijn loopbaan in 2012. Hij won twaalf etappes in de Tour de France. McEwen reed in het begin van zijn carrière voor Rabobank. Hij sloot af bij de Australische ploeg GreenEdge.

De situatie van Jakobsen is volgens zijn ploeg “ernstig, maar stabiel”.