Pedersen wint tweede rit Ronde van Polen

In de veelbesproken Ronde van Polen heeft Mads Pedersen van Trek-Segafredo de tweede etappe gewonnen. De 24-jarige Deense wereldkampioen won de sprint van het peloton, na een rit die grotendeels in het teken stond van de gebeurtenissen van een dag eerder. Bij een crash vlak voor de finish raakten woensdag meerdere renners gewond, van wie Nederlands kampioen Fabio Jakobsen zeer ernstig.

De tweede rit ging van Opole naar Zabrze over iets meer dan 150 kilometer. De Duitser Pascal Ackermann werd tweede, voor de Italiaan Davide Ballerini. Pedersen heeft de leiding in het algemeen klassement. Naast Jakobsen ontbrak ook de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen, die na de valpartij in de eerste etappe inmiddels is geopereerd aan een sleutelbeen.

Julius van den Berg en de Pool Maciej Paterski waren goed voor een lange vlucht. Ze kregen maximaal 7 minuten voorsprong en werden zo’n 15 kilometer voor het einde achterhaald door het peloton. De Nederlander was een dag eerder ook al betrokken bij een langdurige ontsnapping.

Door het ontbreken van Jakobsen, na de valpartij en de diskwalificatie van Groenewegen uitgeroepen tot winnaar van de eerste etappe, startte Kamil Malecki (CCC) in de leiderstrui. Uit respect voor de Nederlander wilde hij de trui afstaan aan Deceuninck – Quick-Step, de formatie van Jakobsen. Dit was reglementair echter niet toegestaan.

Vrijdag staat de langste etappe op het programma, 203,1 kilometer tussen Wadowice en Bielsko-Biala. Er zijn vier cols van eerste en drie van tweede categorie.