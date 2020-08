Planckaert vreest einde loopbaan Jakobsen én Groenewegen

Voormalig Belgisch topsprinter Eddy Planckaert vreest dat de loopbaan voor de Nederlandse wielrenners Fabio Jakobsen én Dylan Groenewegen voorbij is. Dat zei hij bij Sporza, naar aanleiding van de door Groenewegen ingeleide valpartij in de Ronde van Polen waarbij Jakobsen zwaargewond raakte. “We hebben eigenlijk twee slachtoffers met wie ik allebei medelijden heb.”

“De ene is er natuurlijk veel slechter aan toe dan de andere”, aldus Planckaert, doelend op het feit dat Groenewegen ‘slechts’ een breuk in een sleutelbeen heeft. Hij vervolgt: “Maar het zou zo zonde zijn dat twee van die topsprinters uit de wielerwereld zouden verdwijnen.”

Planckaert: “Ik hoop in de eerste plaats dat alles goedkomt met Jakobsen en dat hij nog een normaal leven kan leiden. Dat is het allerbelangrijkste. Maar hoe moet Groenewegen nu verder door het leven? Niemand zal nog respect hebben voor hem in het peloton. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan.”

“Ik vrees evenveel voor de sportieve carrière van Groenewegen als die van Jakobsen. Groenewegen is gebrandmerkt voor de rest van zijn leven.”