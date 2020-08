Premier Rutte: burgemeesters mogen fans bij voetbal verbieden

Burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio’s mogen de aanwezigheid van supporters bij duels in het prof- en amateurvoetbal beperken of verbieden. Dat vertelde premier Mark Rutte woensdagavond op een persconferentie over het coronavirus, dat de laatste weken weer steeds meer mensen besmet.

“Als de cijfers er aanleiding toe geven dan kunnen die maatregelen ook worden opgeschaald naar een landelijk niveau en voor heel Nederland gaan gelden”, waarschuwde Rutte die zich duidelijk had geĆ«rgerd aan supporters van Feyenoord die dinsdag een openbare training van hun favoriete club bijwoonden.

“Zij zongen hartstochtelijk en dat is tegen de regels”, zei Rutte. “Ik kan me voorstellen als de burgemeester van Rotterdam dan op een gegeven moment besluit het aantal fans drastisch te beperken of de aanwezigheid van supporters helemaal te verbieden.”