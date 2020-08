Smolders aan de leiding bij NK springruiters

Na het eerste onderdeel van het nationaal kampioenschap voor springruiters heeft Harrie Smolders met Cas 2 de leiding. Op het Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg was de voormalig nummer 1 van de wereld donderdag ruim 2 seconden sneller dan Maikel van der Vleuten, die met Beauville Z voorlopig op de tweede plaats staat. Marc Houtzager is met Sterrehof’s Dante de nummer drie.

Harrie Smolders was blij met zijn optreden. Hij maakte pas laat bekend dat hij op het NK van start zou gaan. Smolders: “Over beide paarden die hier in actie kwamen ben ik heel tevreden. Cas liep een hele fijne ronde en ook Dolinn deed het zeer goed. Met dat paard ben ik nog niet lang een combinatie, als het dan zo gaat dan kan ik niet anders dan tevreden zijn.” Met deze tweede troef Dolinn staat Smolders voorlopig zevende.

Het is warm deze dagen in De Peelbergen, maar door alle getroffen maatregelen is het goed te doen voor paarden en ruiters. Jur Vrieling, een andere aanwezige topruiter: “We kunnen de paarden losrijden in de binnenhallen en daar is het veel koeler dan buiten. De paarden zijn maar kort in de warmte en er zijn volop mogelijkheden om ze goed te koelen na het parcours.”

Het kampioenschap wordt de komende dagen voortgezet. Zondag is de finale.