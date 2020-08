Wielrenner Groenewegen na valpartij geopereerd aan sleutelbeen

Wielrenner Dylan Groenewegen is na zijn val van woensdag in de Ronde van Polen geopereerd aan een sleutelbeen. Dat heeft directeur Richard Plugge van Jumbo-Visma laten weten. Groenewegen veroorzaakte de crash waarbij landgenoot Fabio Jakobsen zwaargewond raakte.

Plugge: “Ploegleider Merijn Zeeman en ik hebben Dylan vanmiddag even bezocht in het ziekenhuis, nadat hij geopereerd was. We hebben hem laten vertellen hoe hij het incident van gisteren heeft beleefd. Hij voelt zich zeer ongelukkig over wat is gebeurd. Hij is heel erg aangeslagen. Het enige wat hem op dit moment bezighoudt is het herstel van Fabio en de andere bij de valpartij betrokken renners.”

Binnenkort gaat Plugge met Groenewegen nader in gesprek over wat is gebeurd.