Wolverhampton Wanderers schakelt Olympiakos uit in Europa League

Wolverhampton Wanderers heeft het seizoen nog mooier gemaakt met een plaats in de kwartfinale van de Europa League. De verrassende nummer 7 van de Premier League versloeg de Grieks kampioen Olympiakos (1-0). Het eerste duel in Griekenland eindigde in 1-1.

Raúl Jiménez maakte de bevrijdende treffer. De Mexicaan benutte in de achtste minuut een strafschop, die een blunderende doelman Bobby Allain van Olympiakos had veroorzaakt.

Mohamed Mady Camara dacht zijn Griekse ploeg naar 1-1 te schieten. Maar die treffer werd afgekeurd op advies van de videoscheidsrechter, die zag dat een ploeggenoot van Camara buitenspel stond.

Wolverhampton stuit dinsdag in de kwartfinale op Sevilla, dat AS Roma uitschakelde (2-0).