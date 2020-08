Bertens niet naar US Open vanwege situatie rond coronavirus

Kiki Bertens doet begin september niet mee aan de US Open. De Nederlandse tennisster slaat kort daarvoor ook het toernooi van Cincinnati, dat dit jaar in New York wordt gespeeld, over. Bertens vindt het vanwege het coronavirus niet verantwoord naar de Verenigde Staten te gaan, schrijft ze op Instagram.

“Na lang nadenken heb ik besloten niet naar Amerika te gaan voor de toernooien van Cincinnati en de US Open. De situatie rond Covid-19 is nog dusdanig zorgwekkend dat de gezondheid van iedereen voorop staat en de controle over dit virus uiteraard prioriteit heeft”, aldus Bertens, de nummer 7 van de wereld. “Zo heeft onze premier gisteren ook aangegeven dat we na een bezoek aan Amerika twee weken in quarantaine zouden moeten. Uiteraard respecteren wij dit als team en zou dit de voorbereiding voor mijn geliefde gravel in Rome en Parijs in de weg zitten. Ik hoop dat de situatie snel een positieve wending zal krijgen en wens iedereen een goede gezondheid toe.”

Bertens hervatte halverwege juli haar tennisseizoen met enkele wedstrijden bij een demonstratietoernooi in Berlijn. Destijds liet ze al weten ernstig te twijfelen over deelname aan de US Open.

Ashleigh Barty, de Australische nummer 1 van de wereld, zegde eerder al af. Ook de Roemeense Simona Halep, nummer 2 van de wereld, besloot zich niet in te schrijven.

Bij de mannen meldde onder anderen Rafael Nadal, de Spaanse nummer 2 van de wereld, zich af. Oud-winnaars Andy Murray en Kim Clijsters hebben een wildcard ontvangen.

Het WTA-toernooi van Rome is van 20 tot en met 26 september. Direct daarna wil Bertens meedoen aan Roland Garros, het grandslamtoernooi dat normaal gesproken eind mei en begin juni wordt gespeeld.