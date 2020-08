Bestraft Racing Point houdt vol: niets fout gedaan

Het Formule 1-team Racing Point houdt vol dat het niets fout heeft gedaan en noemt de straf voor het kopiëren van een onderdeel van Mercedes “oneerlijk”. “We zijn het nog een beetje aan het verwerken. Er leven bij ons nog veel vragen en we willen opheldering. We menen dat we keurig de regels hebben gevolgd”, aldus teambaas Otmar Szafnauer.

De internationale autosportfederatie FIA legde Racing Point een aftrek van 15 WK-punten op en een boete van 400.000 euro voor het exact overnemen van een remonderdeel. Dat gebeurde na drie protesten van concurrent Renault. Volgens die renstal heeft Racing Point de zogeheten ‘brake ducts’ niet zelf ontworpen, maar gekopieerd van de Mercedes die dat team vorig jaar gebruikte. Volgens de regels die dit jaar gelden, is dat verboden.

“Dit vonnis is zeer teleurstellend”, aldus Szafnauer. “We hebben de FIA in maart al uitgenodigd en ze hebben toen alles gezien wat wij maakten. We zijn volledig open geweest. De FIA heeft zelf ook gezegd dat de regels voor onderdelen die wel en die niet mogen worden overgenomen wat verwarrend zijn. Vanuit ons perspectief hebben wij niets verkeerd gedaan.”

De FIA concludeerde dat Racing Point begin dit jaar de ‘brake ducts’ heeft ontvangen die Mercedes vorig jaar gebruikte. Het team maakte dat onderdeel vrijwel precies zo na en overtrad daarmee de regels. Omdat het koelingssysteem van de remmen in technisch opzicht wel aan de eisen voldoet en Racing Point alleen de sportieve regels heeft geschonden, volstaat volgens de FIA een eenmalige boete en puntenaftrek. Racing Point mag de omstreden ‘brake ducts’ dit seizoen blijven gebruiken.