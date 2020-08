Carapaz pakt ritzege in Polen met verrassingsaanval

Wielrenner Richard Carapaz uit Ecuador heeft de derde etappe in de Ronde van Polen met een late aanval op zijn naam geschreven. De winnaar van de laatste Giro d’Italia sprong op 400 meter van de finish weg uit het peloton. Op het oplopende stuk richting de streep bleef Carapaz de jagende meute achter zich voor.

De renner van Team Ineos bleef de Italiaan Diego Ulissi, wiens ploeggenoten van Team Emirates de sprint heuvelop aantrokken, net voor. Wilco Kelderman (Sunweb) kwam als vijfde over de streep. Carapaz nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van wereldkampioen Mads Pedersen, donderdag winnaar van de tweede etappe. De Ineos-kopman heeft 4 seconden voorsprong op Ulissi.

Taco van der Hoorn reed lang op kop in de ruim 200 kilometer lange etappe. De 26-jarige renner van Jumbo-Visma hield het in de heuvelachtige rit met zeven beklimmingen het langste vol uit de kopgroep. De moegestreden Van der Hoorn werd na de laatste klim, op zo’n 40 kilometer van de streep, echter ingerekend door het peloton. De AustraliĆ«r Nathan Haas sprong vlak voor het ingaan van de drie lokale rondes door Bielsko-Biala weg, maar ook hij haalde het niet.