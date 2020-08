Dumoulin vierde bij langverwachte rentree in wielerpeloton

Tom Dumoulin is met uitstekende benen teruggekeerd in het wielerpeloton. De kopman van Jumbo-Visma eindigde in de eerste etappe van de Ronde van de l’Ain als vierde. Het was zijn eerste koers na 420 dagen en tevens zijn eerste in het shirt van zijn nieuwe ploeg.

De winnaar van de Ronde van Italië van 2017 had sinds het Critérium du Dauphiné van 2019, waar hij voor de start van de voorlaatste etappe opgaf met knieproblemen, geen wedstrijd meer gereden.

Dik een jaar later – een lange herstelperiode na een knieoperatie, een terugslag door darmparasieten en een gedwongen coronapauze verder – reed Dumoulin attent mee voorin in de rit over 140 kilometer van Montréal-la-Cluse naar Ceyzeriat.

Dumoulins ploeggenoot Primoz Roglic toonde ook aan dat hij al in vorm is. De Sloveen sleurde op het slotklimmetje naar de finish aan kop van het peloton, dat daardoor stevig uitdunde. Steven Kruijswijk, de derde grote naam uit de ploeg van Jumbo-Visma die zich in de Ronde van de l’Ain voorbereidt op de Tour de France, kon ook goed mee.

In de eindsprint was de Italiaan Andrea Bagioli van de Belgische ploeg Deceuninck – Quick-Step de snelste. Hij drukte zijn wiel net voor Roglic over de meet. De Zwitser Stefan Bissegger werd derde, voor Dumoulin. Bauke Mollema, de kopman van Trek, passeerde als negende de finish.