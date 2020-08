Houtzager aan de leiding bij NK springruiters

Marc Houtzager heeft na het tweede onderdeel van het Nederlands kampioenschap voor springruiters de leiding overgenomen van Harrie Smolders. Met Sterrehof’s Dante was een foutloze en snelle rit in Kronenberg daarvoor voldoende voor de Nederlands kampioen van 2017, wat hem in de rubriek de vijfde plaats opleverde. De dagprijs ging naar routinier Wout-Jan van der Schans.

Johnny Pals staat met Fernando BH voorlopig op de tweede plaats in het algemeen klassement. Hij wordt gevolgd door Willem Greve met Zypria N.O.P. De finale is zondag.

Houtzager: “Dante sprong weer super. Het is echt een heel goed paard, ze is heel voorzichtig en fijn te rijden en heeft zich fantastisch ontwikkeld. Ik kan eigenlijk geen minpunten aan haar bedenken. Ik vond het een mooie proef en had deze uitslag eigenlijk niet verwacht. Ik had op meer foutloze ritten gerekend, maar ben natuurlijk blij met hoe het is verlopen.”