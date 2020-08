Hülkenberg vervangt positief geteste Pérez opnieuw in Formule 1

De Duitser Nico Hülkenberg komt dit weekeinde opnieuw in actie in de Formule 1. Hülkenberg neemt bij de renstal Racing Point weer plaats in de bolide van Sergio Pérez, de Mexicaan die vorige week positief testte op het coronavirus. Pérez mocht donderdag uit quarantaine, maar een test leverde opnieuw een positief resultaat op.

Dat betekent dat Hülkenberg bij het tweede raceweekeinde op rij op het Britse circuit Silverstone opnieuw de kans krijgt om zich te laten zien. “Vorige week was een stap in het onbekende, ik stapte in een auto waarin ik nog nooit had gereden”, zegt de Duitser. “Ik heb veel geleerd over de RP20 en ik ben er klaar voor om die ervaringen mee te nemen naar dit weekend. Het maakt het wat makkelijker dat we op hetzelfde circuit rijden. Ik denk dat we voor de punten kunnen strijden, dat is echt mijn doel. Ik wens ‘Checo’ het beste in zijn herstel.”

Volgens Racing Point gaat het goed met de Mexicaan, die doorgaans met de Canadees Lance Stroll het vaste rijdersduo van het team vormt. Pérez vloog na de GP van Hongarije terug naar Mexico, omdat zijn moeder een ongeluk had gehad. Hoewel hij naar eigen zeggen alle protocollen had gevolgd, bleek de Mexicaan besmet met het coronavirus. Als vervanger koos Racing Point niet voor een van de vaste reservecoureurs, maar voor de ervaren Hülkenberg, die eind vorig jaar uit de Formule 1 vertrok.

De 32-jarige Duitser toonde vorige week in de trainingen aan dat hij het racen in de Formule 1 niet verleerd is. Hij kwalificeerde zich als dertiende voor de race. De Duitser kon echter niet meedoen aan de Grote Prijs van Groot-Brittannië, vanwege een technisch mankement aan zijn bolide. De motor wilde niet starten, naar later bleek vanwege een afgebroken bout.