Milwaukee Bucks in slotfase langs Miami Heat

Milwaukee Bucks heeft de leiding in de Eastern Conference van de NBA versterkt. De wedstrijd tegen Miami Heat eindigde donderdag (plaatselijke tijd) in 130-116. Miami Heat stond vijf minuten voor tijd nog met 111-110 voor. Voor Milwaukee Bucks was het de eerste zege in drie duels. Houston Rockets en Brooklyn Nets waren de voorbije dagen te sterk.

Khris Middleton en Giannis Antetokounmpo noteerden allebei 33 punten voor Milwaukee Bucks. Duncan Robinson was bij Miami Heat met 21 punten het meest trefzeker.

Dallas Mavericks leed de derde nederlaag in vier wedstrijden sinds de NBA onlangs weer opstartte. Los Angeles Clippers was met 126-111 te sterk.

Los Angeles Lakers, leider in de stand van de Western Conference, verloor met 113-97 van de Houston Rockets. James Harden nam bij de Rockets 39 punten voor zijn rekening.