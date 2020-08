Ploeg: revalidatie wielrenner Jakobsen gaat lange tijd duren

De weg naar herstel voor wielrenner Fabio Jakobsen zal lang en zwaar zijn. Dat liet zijn formatie Deceuninck – Quick-Step weten in een reactie op de gezondheidstoestand van de Nederlander, die woensdag bij een val in de eerste etappe van de Ronde van Polen zwaargewond raakte.

Jakobsen werd vrijdag in het ziekenhuis van Sosnowiec uit zijn kunstmatige coma gehaald. “Hij was in staat zijn armen en benen te bewegen en kon communiceren met de artsen”, zegt Deceuninck – Quick-Step. “Daardoor konden neurologische problemen meteen worden uitgesloten. Door de operatie aan zijn gezicht zal eten en drinken de komende tijd een uitdaging zijn.”

De Belgische ploeg dankt iedereen voor alle betrokkenheid, maar vraagt ook de privacy van Jakobsen en zijn familie nu te respecteren.