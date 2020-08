Svitolina volgt Bertens en ziet ook af van US Open

Het deelnemersveld voor de US Open raakt steeds meer verzwakt. Na Kiki Bertens besloot vrijdag ook Elina Svitolina af te zeggen voor het komende grandslamtoernooi in New York. “Gezien alle omstandigheden heb ik besloten om de US Open van 2020 niet te spelen”, schrijft de tennisster uit Oekraïne op Twitter.

Svitolina, de nummer 5 van de wereld, bereikte vorig jaar de halve finales op Flushing Meadows. Ze verloor daarin van de Amerikaanse Serena Williams. Eerder meldde met Ashleigh Barty al de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen zich af. Simona Halep, tweede op de wereldranglijst, is ook niet van plan om naar New York te gaan. Bertens besloot vrijdag om af te zien van de trip naar de Verenigde Staten. De huidige nummer 7 van de wereld wil zich in Europa gaan voorbereiden op Roland Garros. Bij de mannen meldde Rafael Nadal zich al af.

De US Open begint op 31 augustus, zonder fans op de tribunes.