Verstappen klokt vierde tijd in tweede training Silverstone

Max Verstappen heeft de vierde tijd neergezet in de tweede vrije training voor de 70th Anniversary Grand Prix, waarmee zondag op circuit Silverstone het 70-jarig bestaan van de Formule 1 wordt gevierd. De coureur van Red Bull gaf 0,831 seconde toe op Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de snelste was.

Valtteri Bottas, de teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, klokte de tweede tijd. Hij was 0,176 seconde minder snel dan de zesvoudig wereldkampioen. Verstappen zag ook nog Daniel Ricciardo net iets sneller rijden in zijn Renault. De Australiƫr reed de derde tijd op 0,815 van Hamilton.

De Limburger heeft voor het tweede raceweekeinde op Silverstone een nieuwe motor van Honda in zijn Red Bull. Hij noteerde in de eerste vrije training op vrijdag de derde tijd. Ook toen waren de beide Mercedessen sneller.