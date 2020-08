Verstappen met nieuwe motor derde in eerste training

Met een nieuwe motor achterin zijn Red Bull-bolide heeft Max Verstappen in de eerste vrije training voor de tweede race op rij op Silverstone de derde tijd neergezet. Het snelste rondje van de Nederlandse coureur ging in 1.26,893. Verstappen moest, zoals gebruikelijk, de twee coureurs van Mercedes voor zich dulden.

Valtteri Bottas was de snelste in de eerste training met 1.26,166. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton, de regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand, zat daar 0,138 seconde achter.

Nico Hülkenberg zette de vierde tijd neer. De 32-jarige Duitser rijdt voor de tweede opeenvolgende week voor Racing Point, omdat Sergio Pérez wederom positief heeft getest op het coronavirus. De Mexicaan miste daardoor vorige week al de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Zondag wordt op hetzelfde circuit van Silverstone de 70th Anniversary Grand Prix gereden, ter ere van het 70-jarig bestaan van de Formule 1.