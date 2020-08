Verstappen verwacht weer grote bandenslijtage op Silverstone

De bandenslijtage kan ook in de tweede Formule 1-race van komende zondag op het circuit van Silverstone weer een grote rol spelen. Dat zei Max Verstappen na de twee vrije trainingen van vrijdag. Er wordt grote hitte verwacht en de coureurs rijden met zachter rubber. “De slijtage is veel groter, dus dat wordt interessant. Een eenstopper is volgens mij bijna onmogelijk, dus ik verwacht dat veel coureurs tijdens de race zullen kiezen voor twee pitstops”, aldus de coureur van Red Bull.

De Nederlander won afgelopen zondag nog bijna de eerste race op Silverstone, doordat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in de slotronden hun tot op de draad versleten linker voorband lek reden. Verstappen rukte vanaf grote achterstand op van de derde plaats, passeerde Bottas, maar wist Hamilton niet meer te pakken. De Brit van Mercedes won zo op drie wielen voor de zevende keer de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ.

Verstappen was wel tevreden na de trainingen, waarin hij respectievelijk de derde en vierde tijd klokte. Hij maakte gebruik van een nieuwe motor van Honda. “Het was een prima vrijdag. We hebben ons programma kunnen afwerken. Daar ben ik blij mee. Het gat naar Mercedes is nog wel groot, maar dat was verwacht. Je kunt dat nou eenmaal niet in een paar dagen inlopen.”

Verstappen was in de tweede sessie 0,831 seconde langzamer dan Hamilton, die in zijn Mercedes de snelste was. Op Bottas gaf hij 0,655 seconde toe. Aanzienlijke verschillen, waardoor Verstappen over zijn eigen kansen blijft gokken op de derde plaats achter de Mercedessen. “Ik verwacht niet dat de zachtere banden echt een verschil in de volgorde zullen maken.”

De grand prix op zondag is de 70th Anniversary Grand Prix. Het is een eerbetoon aan het 70-jarig bestaan van de Formule 1.