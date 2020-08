Zwemster Van Rouwendaal van Frankrijk naar Duitsland

Zwemster Sharon van Rouwendaal verhuist van Frankrijk naar Duitsland. De olympisch kampioene van Rio 2016 in het open water breekt met haar Franse coach Philippe Lucas. Ze gaat in Maagdenburg trainen onder de Duitser Bernd Berkhahn.

“Het laatste jaar begon ik te vaak en te sterk te twijfelen aan de samenwerking met Philippe”, zegt Van Rouwendaal, die sinds 2013 in Montpellier woont en traint. “Ik ben olympisch kampioen geworden onder zijn leiding en ben hem ontzettend dankbaar, maar ik ben toe aan verandering en iets nieuws.”

De 26-jarige zwemster deed afgelopen seizoen al een paar keer mee aan een trainingsstage met de groep van de Duitse bondscoach Berkhahn, waartoe onder anderen haar vriend Rob Muffels en wereldkampioen Florian Wellbrock behoren. “Dat beviel erg goed. Ik heb nu de knoop doorgehakt en ben ontzettend blij dat ik in het team van Bernd aan de slag mag. Ik kan nu zonder zorgen en met volle overtuiging me gaan voorbereiden op succesvolle Spelen volgend jaar in Tokio.”

Van Rouwendaal, al zeker van deelname aan de Spelen, verhuist later deze maand naar Maagdenburg. Tijdens wedstrijden en toernooien wordt ze begeleid door het Nederlandse coachingsteam van zwembond KNZB.