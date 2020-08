Belgische wielrenner Van Aert wint klassieker Milaan-Sanremo

De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft de klassieker Milaan-Sanremo gewonnen. De 25-jarige kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma versloeg Julian Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar, na een koers van ruim 300 kilometer in de sprint op de Via Roma in Sanremo. Van Aert was vorige week ook al de sterkste in Strade Bianche.

Alaphilippe ging op de Poggio, de laatste klim op zo’n 7 kilometer van de finish, in de aanval en hij kreeg Van Aert met zich mee. De Fransman van Deceuninck – Quick-Step wist de Belg kort voor de top te lossen, maar Van Aert kwam in de afdaling terug. “Julian ging op de Poggio al vroeg aan. Het enige wat door mijn hoofd schoot, was: aanklampen, aanklampen, aanklampen”, zei Van Aert. “Maar dat lukte niet, ik moest even lossen. Er zat niemand achter me, dus ik had geen keus en moest blijven pushen. In de afdaling kon ik terugkomen.”

Mathieu van der Poel, die tot de favorieten werd gerekend, zat in de achtervolgende groep. De Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix leidde de achtervolging bij het ingaan van de laatste kilometer, maar de groep met daarin heel wat kanshebbers kwam net te laat om een sprintduel tussen Alaphilippe en Van Aert te voorkomen.

“Julian speelde het slim, hij zorgde ervoor dat ik op kop kwam. Het was moeilijk om op de juiste snelheid te rijden, omdat de groep eraan kwam, en ook nog iets over te houden voor de sprint. Uiteindelijk had ik net genoeg over om met een half wiel verschil te winnen”, aldus de Belg, die vorig jaar in de Tour de France zo zwaar geblesseerd raakte en maandenlang moest revalideren. “Twee overwinningen op rij bij de start van het seizoen. Ongelooflijk, ik heb er geen woorden voor.” Vorige week kwam Van Aert in Siena ook al juichend over de finish.

De Australiƫr Michael Matthews van Sunweb won de sprint om de derde plaats, voor de Slowaak Peter Sagan. Van der Poel eindigde in zijn eerste Milaan-Sanremo als dertiende.

Milaan-Sanremo stond voor 21 maart op het programma, maar de voorjaarsklassieker ging toen niet door als gevolg van het coronavirus. De organisatie van de ‘Primavera’ moest het parcours vorige week aanpassen, omdat heel wat lokale overheden uit angst voor het virus niet wilden dat de koers door hun gemeente zou gaan.