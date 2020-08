Evenepoel: ik wilde alles geven voor Jakobsen

Remco Evenepoel heeft zijn ritzege in de Ronde van Polen opgedragen aan Fabio Jakobsen. De Belg, die in de vierde etappe op indrukwekkende wijze naar de winst soleerde, is bij Deceuninck – Quick-Step ploeggenoot van de Nederlander die woensdag hard ten val kwam en vocht voor zijn leven. Tijdens de laatste meters van de vierde etappe hield Evenepoel het startnummer van Jakobsen, nummer 75, omhoog.

“Ik wilde vandaag alles geven voor Fabio. Na de eerste etappe hebben we allemaal behoorlijk moeilijke momenten gekend, maar we bleven bij elkaar en ik denk dat de hele wereld vandaag heeft gezien hoe sterk dit team is”, zei de 20-jarige Evenepoel, die zondag als leider aan de laatste rit begint.

“Het goede nieuws dat we vrijdag ontvingen over Fabio werkte als een grote mentale boost en daarom wilde ik vandaag iets doen. Daarom vroeg ik ’s ochtends voor de start naar zijn startnummer. Op het moment dat ik het in handen had, voelde ik meteen iets speciaals. Het was niet gemakkelijk en ik leed, maar het is niet te vergelijken met wat Fabio op dit moment doormaakt. Hij gaf me de energie om door te gaan en nooit meer achterom te kijken.”

Evenepoel heeft in het algemeen klassement bijna 2 minuten voorsprong op de Deen Jakob Fuglsang.