Jumbo-Visma viert eerste monument na ‘week met zwarte rand’

De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft Jumbo-Visma het eerste ‘wielermonument’ bezorgd. De 25-jarige Van Aert sprintte op de Via Roma naar de zege in Milaan-Sanremo, de voorjaarsklassieker die als gevolg van de coronacrisis werd verschoven naar de zomer. “Het was helaas een week met een zwarte rand. Ik ben blij dat ik het team dit moois kan bezorgen”, zei de Belg, die vorige week ook al de sterkste was in Strade Bianche.

Jumbo-Visma beleefde een week van uitersten, die begon met de winst van Van Aert in Siena, bij de hervatting van de WorldTour na de maandenlange corona-onderbreking. Woensdag veroorzaakte sprinter Dylan Groenewegen in de openingsrit van de Ronde van Polen een ernstige valpartij, met Fabio Jakobsen als voornaamste slachtoffer. De Nederlands kampioen van vorig jaar werd een tijdje in kunstmatige coma gehouden. Het had natuurlijk ook impact op de teamgenoten van Groenewegen. Juist aan het einde van een week vol vreugde en verdriet zorgde Van Aert voor de eerste klassiekerzege van Jumbo-Visma.

“Vanaf het begin had ik een goed gevoel. Het is natuurlijk een heel lange koers. Aan het begin heb ik me gefocust op eten, drinken en koel blijven”, zei de Belg. “We waren met heel de ploeg op een missie. Antwan Tolhoek heeft hard gewerkt in het peloton. Bert-Jan Lindeman en Paul Martens hebben me goed van voren gehouden. Vervolgens bleef Timo Roosen bij me richting de Cipressa en heeft Amund Jansen fantastisch werk verricht op de Poggio. Ze staken boven zichzelf uit. Dat was heel mooi om te zien.”

De laatste zege van de Nederlandse ploeg in één van de vijf wielermonumenten (Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije) dateert van tien jaar geleden. Toen zegevierde de Spanjaard Oscar Freire in het shirt van Rabobank voor de derde keer in Sanremo.

Van Aert is de vierde renner die de ‘dubbel’ Strade Bianche en Milaan-Sanremo wint. Julian Alaphilippe deed dat vorig jaar, Michal Kwiatkowski in 2017 en Fabian Cancellara in 2008. “Ik kan niet geloven dat ik Milaan-Sanremo en Strade Bianche heb gewonnen”, jubelde de Belg. “Ik heb er geen woorden voor. Om het seizoen zo te herstarten, voelt gek en heel gaaf.”