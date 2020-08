Luiten bij majortoernooi San Francisco net buiten top 30

Golfer Joost Luiten staat na de tweede ronde van het US PGA Championship net buiten de top 30. De Nederlander werkte zich met een score van 68, dat is 2 slagen onder par, flink omhoog in het klassement. Luiten had een dag eerder voor zijn openingsronde 71 slagen nodig. Hij is nu gedeeld 31e en mag zaterdag terugkomen voor de derde ronde.

Luiten noteerde vijf birdies en zette er drie bogeys tegenover op golfbaan Harding Park in San Francisco. De Chinees Haotong Li kwam met een ronde van 65 slagen (-5) goed voor de dag en leidt in de tussenstand met -8. Luiten staat na twee ronden op -1, zeven slagen meer dan Li.

De complete wereldtop doet mee aan het eerste majortoernooi van het jaar, waar de prijzenpot is gevuld met ruim 9 miljoen euro. Luiten zou aanvankelijk niet meedoen aan het majortoernooi. Toen duidelijk werd dat de coronamaatregelen werden versoepeld en de golfers niet eerst twee weken in quarantaine hoefden, besloot de geboren Bleiswijker toch naar de Verenigde Staten te gaan. Zijn beste klassering in een major is de 21e plaats in het US PGA Championship van 2012. Hij wil die prestatie graag verbeteren.