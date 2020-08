Madueke laat zich met hattrick zien bij PSV

PSV heeft de eerste echte oefenwedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer Roger Schmidt omgezet in een soepele overwinning. De ploeg uit Eindhoven versloeg de Duitse club SC Verl met 3-0, dankzij een hattrick van Noni Madueke. De Engelse aanvaller scoorde drie keer tussen de 21e en 42e minuut.

De 18-jarige Madueke, die afgelopen seizoen al een paar keer mocht meedoen in de hoofdmacht van PSV, liet zich nadrukkelijk zien in de Sportclub Arena van de Duitse derdeklasser SC Verl. De Engelsman opende na twintig minuten de score. Hij werd in het strafschopgebied aangespeeld door de opgekomen rechtsback Denzel Dumfries en schoot beheerst raak. Enkele minuten later stond Madueke aan het einde van een flitsende aanval van PSV, met Bruma en Sam Lammers in een voorbereidende rol. Kort voor rust maakte Madueke zijn hattrick compleet. Hij dreigde met zijn linkervoet naar binnen te komen, maar kapte naar buiten toe en schoot de bal daarna met rechts hard in de kruising.

Schmidt stuurde na rust een volledig nieuw elftal het veld in tegen Verl, de club waarvoor de Duitser zelf tussen 1995 en 2002 ruim 200 wedstrijden speelde. De ploeg met onder anderen Jeroen Zoet, Nick Viergever, Jorrit Hendrix, Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo kwam niet tot scoren. De grootste kans was zelfs voor de thuisclub, maar Zoet voorkwam een tegentreffer.

De Duitse trainer Schmidt zou eigenlijk vorige week al zijn officieuze debuut maken bij PSV in de oefenwedstrijd tegen UNA, maar dat duel werd op het laatste moment afgelast omdat een van de Brabantse amateurs besmet bleek te zijn met het coronavirus. De PSV’ers speelden daarom maar een onderling oefenpotje. Schmidt heeft zijn spelers deze week meegenomen naar het Duitse Marienfeld voor een trainingskamp. Zondag speelt PSV om 14.00 uur tegen KFC Uerdingen 05.