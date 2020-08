Podiumplaats motorcoureur Van der Mark in Portugal

Motorcoureur Michael van der Mark heeft in het WK Superbike een podiumplaats behaald. De 27-jarige Zuid-Hollander kwam op zijn Yamaha als derde over de finish in de eerste race van dit weekeinde over het circuit van Portimão in Portugal. De zege ging naar de Noord-Ierse wereldkampioen Jonathan Rea, die op zijn Kawasaki vanaf poleposition naar de overwinning reed. De Turk Toprak Razgatlioglu eindigde op 5 seconden als tweede, Van der Mark kwam 7 seconden na Rea over de finish.

Vorige week, bij de hervatting van het seizoen in Jerez, viel Van der Mark uit in de eerste race. Een dag later kwam hij als zevende over de streep op het Spaanse circuit.

Met 63 punten staat Van der Mark op de vijfde plaats in de WK-stand. De Brit Scott Redding leidt met 107 punten, gevolgd door Rea met 99. Van der Mark verruilt na dit seizoen het Yamaha-team voor BMW.