Poleposition voor Fransman Zarco in derde wedstrijd MotoGP

Johann Zarco begint zondag de Grote Prijs van Tsjechië in de MotoGP vanaf poleposition. De Franse motorcoureur van Ducati-Avintia liet zaterdag in de kwalificatierace de concurrentie verrassend achter zich. Fabio Quartararo, landgenoot van Zarco en leider in de WK-stand, begint vanaf de tweede plaats.

De 30-jarige Zarco beleefde in 2019 een moeizaam jaar. KTM was niet tevreden met hem en zijn contract werd voortijdig ontbonden. Bij het bescheiden Ducati-Avintia kreeg Zarco een nieuwe kans.

Het is voor Zarco de zesde keer dat hij in de MotoGP vanaf poleposition start. De Grote Prijs van Tsjechië is de derde wedstrijd van dit seizoen. Quartararo won de eerste twee wedstrijden.