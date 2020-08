Roglic bezorgt wielerploeg Jumbo-Visma succes in Tour de l’Ain

Primoz Roglic heeft de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma in de Tour de l’Ain succes bezorgd. De Sloveen schreef de tweede etappe op zijn naam. Roglic klopte in een sprint bergop de Colombiaanse Tourwinnaar Egan Bernal (Team Ineos). De Italiaan Valerio Conti (UAE Team Emirates) werd derde.

De tweede etappe tussen Lagnieu en Lélex Monts-Jura was slechts 140 kilometer lang, maar dankzij de zes beklimmingen in het Jura-gebergte werd wel een strijd verwacht tussen Jumbo-Visma en het Britse Team Ineos, met naast Bernal ook Geraint Thomas en Chris Froome.

Bernal raakte in de slotfase geïsoleerd in een elitegroep met Roglic en diens ploegmaten George Bennett en Steven Kruijswijk en verder alleen nog Nairo Quintana en Bauke Mollema. In de afdaling kon Jonathan Castroviejo, een helper van Bernal, samen met Conti aansluiten.

Castroviejo maakte op de snelle slotklim een aanval van Kruijswijk ongedaan. Op 1,5 kilometer voor de finish probeerde Kruijswijk het nogmaals, maar zonder succes. En dus werd het een sprint bergop, waarin Roglic zijn ploeg na knap samenwerken alsnog de zege bezorgde. Kruijswijk werd uiteindelijk vijfde, op zes tellen. Mollema finishte als tiende.

Door zijn ritwinst neemt Roglic de leiderstrui over van de Italiaan Andrea Bagioli, die hem vrijdag in de eerste rit in de sprint nog versloeg. Roglic heeft in het klassement 10 seconden voorsprong op eerste achtervolger Bernal. Conti volgt op 12 seconden.

De Tour de l’Ain eindigt zondag met een zware rit over 144,5 kilometer, waarin de Grand Colombier vanaf drie verschillende zijden wordt beklommen. Het betekent een generale repetitie voor de vijftiende Tourrit, die over dezelfde wegen loopt.