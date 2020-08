Roglic: geweldige teamprestatie Jumbo-Visma

Primoz Roglic maakte het karwei af, maar aan de etappezege van de Sloveense wielrenner in de Tour de l’Ain ging sterk ploegwerk van Jumbo-Visma vooraf. Tom Dumoulin en George Bennett hielden het tempo hoog op de beklimming van de Col de Menthières en op de slotklim naar de finish had Roglic hulp van Bennett en Steven Kruijswijk. “Dit is een geweldige teamprestatie”, zei de Sloveense kampioen, die in de sprint om de dagzege Tourwinnaar Egan Bernal versloeg.

Jumbo-Visma was aanzienlijk beter vertegenwoordigd in het elitegroepje vooraan dan Team Ineos. Beide ploegen doen met al hun troeven voor de Tour de France mee aan de Franse voorbereidingskoers. Terwijl Roglic nog Kruijswijk en Bennett bij zich had, moest Bernal het aan het slot van de tweede etappe echter alleen doen, zonder Geraint Thomas en Chris Froome.

“Ik was eigenlijk verbaasd dat we in de kopgroep met drie jongens van onze ploeg zaten”, zei Roglic. “Het toont maar aan hoe goed iedereen uit de afgelopen trainingsperiode is gekomen. Alle jongens lieten zien hoe sterk ze waren. George deed veel werk, Steven viel aan. Zelf wilde ik wachten op de sprint. Het was fijn dat ik het vandaag beter af kon maken dan gisteren. Ik ben onwijs blij dat ik eindelijk weer kan rijden en mijn werk kan doen. Ik geniet ervan.”

Kruijswijk kwam als vijfde over de streep, de moegestreden Dumoulin werd 23e op bijna 5 minuten van Roglic. De Limburger was een dag eerder bij zijn officiële debuut voor Jumbo-Visma vierde geworden. Dumoulin trok toen de sprint aan voor Roglic, maar de Sloveen werd geklopt door de Italiaan Andrea Bagioli.