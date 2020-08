Tennissters Kontaveit en Ferro naar eerste finale na coronapauze

De eindstrijd van het WTA-toernooi van Palermo gaat zondag tussen Anett Kontaveit uit Estland en de Française Fiona Ferro. De als vierde geplaatste Kontaveit was met 6-2 6-4 te sterk voor Petra Martic, de Kroatische die als eerste was geplaatst op het Italiaanse graveltoernooi.

Ferro was in drie sets de meerdere van de Italiaanse Camila Giorgi: 2-6 6-2 7-5. Giorgi had vrijdagavond nog een driesetter van bijna 3 uur afgewerkt. Ze kwam in de derde set nog terug van 5-3 tot 5-5, maar Ferro maakte het toch af.

Kontaveit gaat zondag op voor haar tweede WTA-titel. Drie jaar geleden was ze de beste op het grastoernooi van Rosmalen. Ook Ferro heeft één WTA-titel achter haar naam staan. Vorig jaar zegevierde ze in Lausanne.

Het toernooi van Palermo is het eerste internationale tennistoernooi sinds de coronapauze.