Verstappen is blij voor Hülkenberg ‘maar P4 niet perfect’

Max Verstappen had op meer gehoopt dan starten vanaf de vierde plaats, zondag bij de vijfde race van het Formule 1-seizoen. De coureur van Red Bull kwam er zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie opnieuw niet aan te pas tegen de Mercedessen van Valtteri Bottas (eerste) en Lewis Hamilton (tweede). Hij moest verrassend ook Nico Hülkenberg voor zich dulden, de Duitser die Sergio Pérez vervangt bij Racing Point.

“Starten vanaf P4 is natuurlijk niet perfect, maar de auto’s vooraan deden het goed en Q3 was behoorlijk lastig omdat de wind ronddraaide en ons een beetje uit balans bracht. Ik ben ook blij voor Nico dat hij de kans krijgt om zijn tempo te laten zien”, zei Verstappen na de kwalificatie.

Verstappen mag zondag als enige coureur uit de top 10 op de hardste banden starten, na een tactische zet tijdens de kwalificatie. “Ik voelde er veel voor om op de harde banden te starten. Vorige week voelden de banden niet geweldig in de race en met de hoge temperaturen dit weekend vind ik dit een leuke optie.”

Op voorhand lijkt Verstappen zich te moeten richten op Hülkenberg. “Tegen Mercedes kunnen we niet op in de kwalificatie. Ik hoop op een goede start en denk dat we een goede race kunnen hebben. Het doel is nog steeds om op het podium te staan.”

Verstappen eindigde afgelopen zondag op Silverstone als tweede achter Hamilton.