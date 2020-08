Verstappen start als vierde op Silverstone, Bottas op pole

Max Verstappen gaat zondag bij de 70th Anniversary GP vanaf de vierde positie van start. Poleposition is voor Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die 0,063 seconde sneller was dan zijn Britse ploeggenoot Lewis Hamilton. Voor de Fin, achter Hamilton tweede in de WK-stand, is het zijn dertiende pole.

Vorige week startte Verstappen ook vanaf de tweede startrij op Silverstone, toen vanaf de derde plek. Hij finishte uiteindelijk als tweede tijdens de GP van Groot-Brittannië. De zege ging toen naar Hamilton.

De derde startpositie is verrassend voor Nico Hülkenberg, die voor de tweede week op rij Sergio Pérez vervangt bij Racing Point. “De afgelopen week was gek. Dit weekend voel ik me veel beter voorbereid. In het laatste deel van de kwalificatie heb ik alles gegeven. Ik ben een beetje verrast hier te staan, maar ik heb een brede lach op mijn gezicht”, aldus Hülkenberg.

De Duitse coureur nam vorig jaar afscheid van de Formule 1, maar hij werd vorige week op het laatste moment opgeroepen om de Mexicaan Pérez, bij wie het coronavirus werd geconstateerd, te vervangen. “Ik ben nooit weggeweest, ik heb alleen even pauze genomen”, zei Hülkenberg met een knipoog.

Achter Verstappen start Daniel Ricciardo (Renault) als vijfde en Lance Stroll (Racing Point) als zesde. Alexander Albon, de ploeggenoot van Verstappen, begint vanaf de negende positie.

De Formule 1-race begint zondag om 15.10 uur.