Wielrennersvakbond wil dat UCI meer doet aan veiligheid renners

Wielrennersvakbond CPA vraagt de internationale wielerunie UCI meer te doen zodat de renners zich veilig voelen. Dit naar aanleiding van de zware crash van de Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen deze week.

“Na de crash in de eerste etappe van de Ronde van Polen hebben we de UCI donderdag per brief gevraagd een onderzoek te openen om de personen die de veiligheid van de renners niet konden garanderen aan te klagen”, aldus de CPA, die onder leiding staat van voormalig wielerkampioen Gianni Bugno. De CPA vraagt in de brief ook aankomsten bergaf voortaan te vermijden en ook zouden renners die incidenten veroorzaken strenger moeten worden gestraft.

De rennersvakbond kreeg vooralsnog geen antwoord van de UCI op haar brief. De CPA benadrukte ook dat het geen macht heeft om een finishplaats te veranderen als de technische commissie van de UCI die aankomst al heeft goedgekeurd.

“We staan niet in voor de veiligheidscontroles”, legt Bugno uit. “Ik maak dit even duidelijk na de vele kritiek die we de voorbije dagen hebben gekregen. Wij zijn slechts de laatste schakel in de ketting. Na die vele kritiek vraag ik mezelf ook af waarom teams, wanneer ze de rittenschema’s onder ogen krijgen, hun renners laten starten als ze denken dat hun veiligheid niet gegarandeerd is. Striktere regels zijn nodig. We zijn blij dat Fabio Jakobsen uit zijn coma is ontwaakt, maar het blijft onaanvaardbaar dat in WorldTour-wedstrijden zulke ongelukken gebeuren en renners hun leven riskeren. We moeten eindelijk eens allemaal samen aan een visie werken. Anders zal er nooit iets veranderen.”

Vooral Patrick Lefevere, ploegleider van Deceuninck – Quick-Step, de ploeg van Jakobsen, ging de voorbije dagen fel tekeer tegen de CPA. “Ik heb intussen met Patrick Lefevere gebeld”, aldus Bugno. “En ik heb hem eraan herinnerd dat wij de regels niet alleen kunnen veranderen. Teams hebben een aanzienlijke macht en moeten die gebruiken. Dat doen ze op dit moment niet. Wij als CPA ijveren al jaren voor veilige dranghekken, maar onze vragen blijven onbeantwoord door de UCI. Het zal de organisatoren meer kosten, maar een rennersleven is nog wel iets meer waard. Als de huidige personen die bevoegd zijn voor veiligheid niet goed werken, moeten ze vervangen worden.”