Bandentovenaar Verstappen naar tweede plaats in WK-stand

Max Verstappen is door zijn overwinning in de 70th Anniversary Grand Prix naar de tweede plaats gestegen in het wereldkampioenschap in de Formule 1. De coureur van Red Bull is Valtteri Bottas van Mercedes voorbij in de stand. Hij staat met 77 punten nog wel riant achter op leider Lewis Hamilton van Mercedes, die 107 punten heeft na vijf races in het verkorte seizoen.

Verstappens gok om op Silverstone op harde banden te beginnen en lang te wachten met zijn eerste pitstop, pakte goed uit. “Een ongelooflijk mooie overwinning. Ik had het niet zien aankomen”, zei de Nederlander kort na de jubileumrace van de Formule 1.

“Na die eerste pitstop ging alles perfect. Ik had nauwelijks problemen met de banden, de snelheid was goed en de auto liep soepel. Eigenlijk deden we alles goed”, zei de Nederlander, die op tien ronden voor het einde na de tweede bandenwissel van wereldkampioen Lewis Hamilton de leiding overnam en gedecideerd naar de finish stampte. Onderweg vroeg hij volkomen ontspannen via de boordradio zijn monteurs nog even goed te drinken en hun handen te wassen.

Zijn twee rivalen van Mercedes keken na de finish bijkans met bewondering naar de bolide van Verstappen, wiens banden geen noemenswaardige slijtage vertoonden. “Het was frustrerend. Van pole beginnen dan derde worden is slecht. Zodra ik gas begon te geven, vielen mijn banden al bijna uit elkaar”, mopperde Bottas. Ook Hamilton klaagde over zijn rubber. “Ik heb geen idee waarom we zoveel blaren kregen op de banden. Het was totaal niet verwacht”, zei de zesvoudig wereldkampioen.

Verstappen gaf aan dat zijn bandenkeuze niet eens een gok was. “Ik vond onze keuze om op hard te beginnen logisch, maar had ook niet verwacht dat het zo goed zou gaan. De auto was in balans en ik kon steeds harder rijden.”