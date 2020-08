Bendsneyder achttiende in Moto2 Brno

Motorracer Bo Bendsneyder is achttiende geworden in de Moto2 bij de Grote Prijs van Tsjechië. De Rotterdammer eindigde daarmee één plek lager dan zijn startpositie; hij verdiende ook geen WK-punten met de klassering.

De coureur van NTS RW Racing GP begon de race als zeventiende, lag na de eerste ronde dertiende, maar kon zich niet verder naar voren opwerken. Hij leverde geleidelijk aan juist weer posities in, met de achttiende plaats als resultaat. Daarmee blijft de elfde plaats die hij voor de coronapauze haalde in de eerste race van het seizoen in Qatar nog steeds zijn beste resultaat.

De Italiaan Enea Bastianini won op het cricuit in Brno de race in de Moto2, voor de Brit Sam Lowes. De Amerikaan Joe Roberts finishte als derde. Bastianini is na drie GP’s de leider in het kampioenschap.