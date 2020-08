Coldenhoff troeft Herlings af bij herstart WK motorcross

Motorcrosser Glenn Coldenhoff heeft zondag in Kegums de Grote Prijs van Letland gewonnen. Dat was de eerste wedstrijd in de MXGP na een lange pauze vanwege het coronavirus. Jeffrey Herlings werd vierde en is na drie races nog leider in het klassement, met vier punten voorsprong op de Sloveense wereldkampioen Tim Gajser: 130 om 126.

Coldenhoff eindigde in de eerste race als tweede achter Gajser. Herlings finishte als vierde. In de tweede manche leidde de 29-jarige Coldenhoff van begin tot eind. Herlings werd opnieuw vierde, Gajser na een val vijfde.

In de WK-stand is Coldenhoff nu de nummer 3 met 103 punten.