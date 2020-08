Evenepoel wint ook Ronde van Polen, etappewinst voor Ballerini

Remco Evenepoel is winnaar geworden van de Ronde van Polen. De 20-jarige Belgische wielrenner van Deceuninck – Quick-Step verdedigde zondag in de slotrit van Zakopane naar Krakau zijn voorsprong in het algemeen klassement met succes. De ritwinst ging in een massasprint naar Davide Ballerini, de Italiaanse ploeggenoot van Evenepoel. De Duitser Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) finishte als tweede en de Italiaan Alberto Dainese (Team Sunweb) werd derde.

Evenepoel won begin augustus de Ronde van Burgos. Het toptalent was eerder dit jaar ook al de beste in de rondes van San Juan en de Algarve. Evenepoel legde de basis voor de eindzege in de Ronde van Polen zaterdag, toen hij met een indrukwekkende solo de vierde etappe op zijn naam schreef.

In het klassement bleef Evenepoel de Deen Jakob Fuglsang 1 minuut en 52 seconden voor. De Brit Simon Yates werd derde op 2 minuten en 28 seconden van Evenepoel. Wilco Kelderman van Team Sunweb was op de zevende plek de beste Nederlander.

De Ronde van Polen werd ontsierd door de ernstige crash van Fabio Jakobsen van Deceuninck – Quick-Step in de openingsetappe van woensdag. De Nederlander ontwaakte vrijdag uit een coma.

“Ik ben blij met deze eindzege, maar het belangrijkste deze week is toch die ‘overwinning’ van Fabio”, zei Evenepoel. “Hopelijk kan hij opnieuw weer doen wat hij het liefste doet, koersen. Zijn valpartij was echt een klap voor de ploeg, het was emotioneel, maar het gaf ons ook een mentale boost om hier goed te presteren, voor hem.”