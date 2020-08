Golfer Luiten valt terug op PGA Championship na matige ronde

Golfer Joost Luiten is na een matige ronde gezakt in het PGA Championship in San Francisco. Na een hoopgevende score van 68 op vrijdag noteerde hij zaterdag 73 slagen, 3 slagen boven par.

Luiten noteerde op de derde dag van het majortoernooi vier bogeys en slechts één birdie. Daardoor zakte Luiten naar de gedeeld 59e plek in het klassement, met +2. Luiten staat op gelijke hoogte met Tiger Woods, die net als op vrijdag een scorekaart van 72 afleverde. Hij was het toernooi met een ronde 68 begonnen. Er is nog één ronde te gaan.

In 2012 werd Luiten 21e op het PGA Championship en die klassering had hij dit jaar graag verbeterd. Halverwege het toernooi stond hij op de rand van de top 30.

Dustin Johnson is de nieuwe leider na een indrukwekkende ronde van 65. De 36-jarige Amerikaan noteerde zelfs een double bogey, 2 slagen boven het baangemiddelde, maar stelde daar liefst acht birdies tegenover.

Johnson heeft een slag voorsprong op Cameron Champ en Scottie Scheffler, die zich met 65 knap herstelde van zijn slechte tweede dag met 71 slagen.