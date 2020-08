Racing Point-eigenaar Stroll woedend over ‘valse’ aantijgingen

Lawrence Stroll, de steenrijke eigenaar van Formule 1-team Racing Point, is woedend over de beschuldigingen dat zijn team illegaal een remonderdeel heeft gekopieerd. “Ik ben buitengewoon boos over de suggesties dat we de boel hebben bedrogen of stiekem zijn geweest. Vooral ook omdat die beschuldigingen afkomstig zijn van onze concurrenten”, verklaarde Stroll op het circuit van Silverstone bij de 70th Anniversary Grand Prix.

Racing Point is in beroep gegaan tegen de straf die het team vrijdag kreeg opgelegd door de internationale autosportfederatie FIA: aftrek van 15 WK-punten en een boete van 400.000 euro. Racing Point zou een remonderdeel exact hebben overgenomen van Mercedes en dat is volgens reglementen die dit jaar zijn ingegaan verboden. “Ik heb nog nooit in mijn leven bedrogen en deze beschuldigingen zijn volkomen onaanvaardbaar en vals. Mijn integriteit en die van mijn team kan niet in twijfel worden getrokken”, aldus de Canadese miljardair, wiens zoon Lance Stroll een van de twee zitjes inneemt bij Racing Point.

Vier andere teams zijn echter ook in beroep gegaan, omdat ze de straf onder meer te licht en onduidelijk vinden. Het zijn Renault, McLaren, Ferrari en Williams. Dat kan Stroll helemaal moeilijk verkroppen. “Afgezien van het feit dat Racing Point aan de technische voorschriften heeft voldaan, ben ik geschokt door de manier waarop Renault, McLaren, Ferrari en Williams onze prestaties in twijfel trekken. Ze besmeuren onze naam en dat zal ik niet accepteren.”